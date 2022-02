L'OTAN, davant l'amenaça russa: «Farem tot el que calgui per protegir els nostres aliats»

Altres notícies que et poden interessar

, secretari general de l', ha assegurat aquest divendres que l'organisme farà "tot el que calgui" per protegir "tot els aliats". "Protegirem cada centímetre dels nostres estats membres", ha apuntat Stoltenberg, que també ha insistit que oferiran mesures no només a Ucraïna, sinó també a països com. Les paraules del secretari general de l'OTAN arriben en un moment en què Rússia ja ha amenaçat països de la Unió Europea (UE) com Finlàndia i Suècia en cas que entrin a formar part de l'Aliança Atlàntica."La guerra del Kremlin a Ucraïna no farà que Rússia sigui més segura ni respectada", ha indicat Stoltenberg, que ha indicat que l'organisme ha augmentat la seva capacitat de defensa. "Estem desplegant elements de les forces de resposta de l'OTAN per via terrestre, naval i aèria per respondre qualsevol contingència i reforçar la posició", ha apuntat el secretari general de l'Aliança Atlàntica. Els, eli la resta d'aliats han desplegat tropes. Hi ha més de 100 avions en alerta en ubicacions diferents.El president del govern espanyol,, s'ha reunit aquesta tarda amb els caps d'Estat i de govern de l'OTAN per abordar la situació a Ucraïna. Després de la trobada, la ministra de Defensa,, ha comparegut per ratificar el compromís en donar una resposta "unida i ferma" davant l'amenaça del Kremlin i ha traslladat un missatge de suport a la societat ucraïnesa. Robles ha reivindicat la coordinació entre l'OTAN i la Unió Europea, que"No és un atac a Ucraïna, sinó a tota una comunitat de valors democràtics que es basen en els principis bàsics de la carta de l'ONU", ha deixat clar. La ministra també ha llançat una advertència a Vladímir Putin: "Qualsevol agressió a un membre de l'OTAN implicarà l'aplicació de l'article 5". Aquest article diu que un atac a un país de l'Aliança és un atac contra tots i cal una resposta obligada.Robles ha explicat que la reunió ha acabat amb una declaració aprovada per unanimitat, i també han participat països que no són membres de l'OTAN, com Finlàndia i Suècia . "Tots hem manifestat la fortalesa en la unió i la condemna a les agressions de Rússia", ha dit la ministra, i ha assegurat que tots els membres han coincidit en què l'agressió de Rússia és "inacceptable" i cal que les tropes russes es retirin "immediatament" d'Ucraïna. Espanya donarà material humanitari i personal al país. "L'agressió per part de Putin és inacceptable, vulneranti ho condemnem fermament i treballem per la pau", ha remarcat.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor