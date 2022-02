Altres notícies que et poden interessar

La guerra aha revifat el paper de l'al món, però que és realment? L'és una aliança de seguretat entre països creada el 4 d'abril de 1949 per Bèlgica, Canadà, Dinamarca, França, Islàndia, Itàlia, Luxembourg, Països Baixos, Noruega, Portugal, el Regne Unit i els Estats Units.El punt principal de l'organització és crear un sistema de-el famós article cinc-. Dit d'altra manera, si un dels estats membres és atacat per una potència externa, tots els exèrcits aliats hauran d'intervenir. Arran de la, el seu potencial va disparar-se en oposició al Pacte de Varsòvia signat el 1955 per Albània, Alemanya Oriental, Bulgària, Txecoslovàquia, Hongria, Polònia, Romania i la Unió Soviètica.Precisament en aquest període de la Guerra Freda el ventall d'estats membres es va anar ampliant, amb l'entrada de Grècia, Turquia i Alemanya Occidental. Amb la caiguda de l'i, per conseqüència, la fi d'aquest període històric, l'OTAN va perdre sentit i va haver de reinventar-se. Els Estats Units van fer ús de les bases a Europa per actuar a laPer altra banda, l'organització va fer la seva primera operació d'atac contra lesa Bòsnia i Hercegovina el 1995, i posteriorment a Iugoslàvia, el 1999, en el context de la guerra de. Abans d'això ja s'havia incorporat, el 1982, i posteriorment, el 1999, Hongria, Polònia i la República Txeca. Aquests últims van tenir un pes molt simbòlic perquè anteriorment eren assenyalats com a enemics de l'OTAN.La primera activació de l'article 5 deles va produir el 2001, després dels atemptats de l'als Estats Units: l'OTAN va envair Afganistan. Tres anys després, l'OTAN s'ampliaria cap a l'est d'Europa -això que no vol Vladímir Putin- integrant les repúbliques bàltiques d'Estònia, Letònia i Lituània, a més de Romania, Bulgària, Eslovàquia i Eslovènia.El fet que l'OTAN compti avui dia amb aquests, i la possibilitat que l'aliança s'ampliï encara més a l'est d'apropant-se a les fronteres russes és un dels motius amb els quals Putin ha justificat la invasió d'. Mentrestant, l'aliança entre els Estats Units i la majoria d'Europa no ha intervingut militarment en la guerra, però ha aplicata Rússia.​​​​​

