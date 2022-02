La UE sancionarà Putin i el ministre d'Exteriors rus per la invasió d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

La(UE) arriba a un principi d'acord per sancionar el president rus, Vladímir Putin, i el ministre d'Exteriors rus,, i congelar els seus actius en territori comunitari. L'Alt Representant de la UE,, ha confirmat aquest divendres que "si no hi ha sorpreses" els ministres d'Exteriors, que es reuneixen aquesta tarda a Brussel·les, acordaran incloure Putin i Lavrov a la llista negra. La ministra d'Exteriors alemanya,, ha afirmat que s'ha arribat a una decisió al respecte: "Són els responsables de la gent que està morint a Ucraïna". Amb tot, els ministres dels 27 estats membre encara han de donar el vistiplau al segon paquet de sancions."Si no hi ha sorpreses, Putin i Lavrov estaran a la llista", ha dit Borrell. El cap de la diplomàcia europea ha explicat que en la cimera de dijous els líders no es van posar d'acord al respecte i van encarregar als ambaixadors que intentessin trobar una "solució". Borrell ha dit que està "molt a favor" que es castigui el president i el ministre d'Exteriors de Rússia. A part de la llista negra de sancions, elcontra Rússia per la invasió d'Ucraïna afectarà el sector de les finances, l'energia i el transport i imposarà més control d'exportacions.ja va avisar ahir que la UE desplegaria sancions "massives" per "debilitar" la seva economica després de l'atac a Ucraïna . "Són les hores més dures per a Europa des del final de la", va assenyalar Borrell al costat de la presidenta de la Comissió Europea,. De fet, la màxima dirigent europea va avisar Putin que se'l faria "responsable" i que no li permetria que imposés "per la força" qualsevol moviment que trenqués la oau a Europa. "El president rus ha portat de nou la guerra al continent europeu", va assenyalar Von der Leyen, que va acusar la superpotència d'aacar "'ordre de pau internacional".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor