​Uns 200 estudiants d'hostaleria i cuina de Catalunya participen en la primera Acadèmia de la Tòfona de Vic

Un menú exclusiu amb tòfona

Nandu Jubany ha volgut encoratjar els nous cuiners a utilitzar la tòfona en les seves creacions. Foto: ACN.

Un producte que arriba a més consumidors

Un 50% més de tòfona de cultiu i un mal any per la silvestre

Primer tast a Nova York

Un nodrit programa d'activitats durant tot el cap de setmana

Uns 200 estudiants d'hostaleria i cuina de sis escoles d'arreu de Catalunya han participat aquest divendres en la primera edició de l'que organitza el Trufforum . El certamen de referència del sector de la tòfona, encara prou desconegut, als. Daniel Oliach, el director del certamen, ha explicat que la idea és "que els entri el cuquet" i aprenguin a treballar la tòfona i incorporar-la als plats, "però sobretot formar-los". El Trufforum s'allargarà tot el cap de setmana al Sucre dei oferirà al gran públic un mercat de productors per poder-ne adquirir,sobre aquest fong. Un altre dels reclams de la fira és unaha explicat que la tòfona "fins ara era, per ser car". Amb tot, ha afegit, que els coneixen saben que això no és així. "És un producte molt nostre, que lliga molt bé amb productes com la patata, els ous o la mantega", ha afegit. Des del Trufforum volen que lesconeguin tot això ara que s'estan formant. "Si dels 200 estudiants que hi ha n'hi ha 15 que acaben creant plats amb tòfona per nosaltres ja serà un èxit", ha afirmat.El nivell de coneixement dels alumnes sobre la tòfona també era molt divers. En el cas del Pol Romaní, de l', ha explicat que mai ha treballat amb tòfona i creu que és un producte molt "desconegut" però a la vegada "interessant". L'alumne ha destacat que ve al Trufforum per aprendre'n més. En la mateixa línia s'ha mostrat l'estudiant de l', Talula Rose. En el seu cas vol fer servir la jornada per aprendre quines combinacions es pot fer a la cuina tant en dolç com en salat.Marc Ralui és estudiant de l'ha explicat que des que va començar la seva formació sempre busca conèixer nous sabors i noves experiències per poder crear plats amb nous productes. "Per això venim aquí, per conèixer els productors, i descobrir maneres per innovar i poder crear", ha afegit."La tòfona està al millor moment de la temporada, madurada i a punt per gaudir-la. Hi ha mercat i quantitat", ha afirmat el cap de cuina de. El cuiner ha explicat que actualment al restaurant la tòfona està present a cinc plats i que fins i tot tenen un menú fet només amb aquest producte, des de carn de llebre fins a un gelat, perquè "marida bé amb tot". Arumí admet que, si t'agrada la tòfona, es gaudeix molt, fins i tot amb una torrada. Una de les principals propietats que té és que "potencia el gust de les coses", sobretot d'aliments més neutres, i els fa més "frescos i vius".Per Arumí, cada cop hi ha més persones que la gaudeixen i en els últims anys ha deixat de ser. La gent coneix més bé les seves propietats, gràcies a la producció local, i els preus també s'han estabilitzat. "Tenim tòfona de cultiu i de salvatge, el país té un producte de qualitat", afegeix.Lad'aquest hivern ha fet que lasigui "catastròfica" a nivell de Catalunya, amb una producció molt baixa, entre 250 i 300 quilos. En canvi, la campanya de tòfona de cultiu ha sigut molt bona, amb un 50% més de producció que l'anterior. Concretament, s'han produït unes 3 tones. Oliach remarca que s'ha fet una gran feina en els últims vint anys amb la tòfona de cultiu i assegura que la qualitat és la mateixa. "No hi ha diferència amb la silvestre perquè són les mateixes alzines i roures, arbres inoculats amb la mateixa tòfona però amb la diferència que en fas una gestió i fins i tot pots millorar-ne la qualitat", amb eines com ara el sistema de reg per compensar la falta de pluges. Així s'aconsegueix que la tòfona "no pateixi" i maduri correctament.D'altra banda, destaca la importància de tenir un sector primari que garanteixi. Només així, afegeix, es pot posar en valor un producte i complementar-lo des d'altres àmbits com el gastronòmic i el turístic. "Cal vendre el relat de la tòfona a partir d'una producció primària", afirma, i afegeix que això no es podria fer si s'hagués de comprar el producte a fora.Pel que fa a les varietats catalanes, ahi ha la tòfona negra i la blanca. A l'estranger se'n produeixen d'altres, com la xinesa, similar a la negra d'Osona però "no té la mateixa aroma ni potència". Aquesta és el que acostuma a haver-hi al supermercat, en pots.Una de les novetats del certamen és l'organització d'un tast en línia amb una prestigiosade. La previsió era poder fer l'activitat de manera presencial, però la situació amb la covid no ho ha fet possible i per això es farà en línia. La idea és fer-los arribar tòfones i poder-los explicar com es produeix la tòfona negra europea durant la cata en directe que està prevista pel 21 de març.El programa del Trufforum presenta un granque tindran lloc durant tot el cap de setmana. Entre les propostes més rellevants, hi ha el congrés de la Tòfona amb conferències sobre tot allò que pot interessar els experts del tema. També hi ha el, amb nou productors que oferiran tòfona seleccionada prèviament i que haurà passat pel sedàs d'un expert sota criteris estrictament tècnics. Segons Oliach, això ofereix al públic la garantia de comprar una tòfona "de molta qualitat".A banda, també hi haurà el, un espai per comprar productes tofonats artesanals i que no inclouen aromes artificials afegits. En aquest espai s'hi presentaran nous productes.Com cada any, el certamen acull demostracions de cuina. És el cas de les que faran dissabte els cuinersde Can Jubany odel Disfrutar. L'espai de tast també hi serà present amb una sessió amb, de l'Horta de Tavertet o de, de Cuina de l'Empordanet. L'escriptora Empar Moliner maridarà diverses tapes amb vins escumosos. La cuinera del programa Cuines de TV3,, també hi posarà el toc dolç. Destaca també un taller sensorial per reconèixer l'olor de les tòfones.El Trufforum també acollirà diumenge el 3r Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires i un taller infantil.

