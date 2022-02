Putin crida l'exèrcit ucraïnès a donar un cop d'estat

Altres notícies que et poden interessar

, Vladímir Putin,. Així, Putin els ha demanat que prenguin el poder per la força davant la incapacitat de les autoritats ucraïneses, a qui ha, de trobar una solució negociada per posar fi al conflicte.ha dit Putin durant una reunió especial del Consell de Seguretat Nacional, en què també ha afirmat que per a ells "". Una intervenció en què el president rus ha refermat la seva posició respecte al govern ucraïnès: "Són una colla de neonazis que tenen el poble ucraïnès d'ostatge".A més, Putin ha aprofitat per "que han estat actuant de manera honorable i heroica per protegir el poble rus i la seva pàtria". Aquest discurs ha arribat després que la presidència russa s'hagi mostratper poder, l'endemà d'encetar l'ofensiva."En resposta a la petició del president ucraïnès,estem disposats a enviar representants del ministeri d'exteriors i la presidència per unes negociacions", ha dit el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov. Hores abans, Zelenski ha ofert a Putin aquest procés "per detenir la mort de persones".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor