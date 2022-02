Amenaces de boicot als Oscars 2022 en deixar fora vuit categories de la gala

no aixeca cap des de fa anys isegueixen rodolant per l'abisme, rodejats de polèmiques i problemes. Després de les polèmiques al voltant de les opinions racistes de diversos dels seus presentadors, d'assumir que no hi hauria un conductor de la cerimònia -, i perdre influència televisiva amb gal·les que acabaven sent notícia per avorriment que per contingut. Molt lluny de fugir d'aquests fangars, l'Acadèmia de Hollywood va decidir aquesta setmana que vuit de les categories de premis que s'entreguen durant els Oscars no es televisarien i en retallarien la seva emissió, entregant-se durant les pauses publicitàries.millor curtmetratge documental, millor edició, millor maquillatge, millor banda sonora original, millor disseny de producció, millor curtmetratge d'animació, millor curtmetratge d'imatge real i millor so.de sortir en directe, provocant que la gala comenci una hora abans, però en privat. L'escenari tornarà a ser el clàssicLa comunitat cinematogràfica ha carregat amb duresa contra l'organització dels Oscars i ha amenaçat amb un boicot total a la cerimònia davant d'aquesta situació. El mitjà especialitzatentre els gremis, sindicats i associacions de Hollywood per demanar que cap dels nominats a aquestes vuit categories no assisteixin.El gremi de la música de la indústria cinematogràfica dels EUA és el que s'ha posicionat de manera més clara i demana aque no es presentin. Tots ells són veritables mestres de la música en cinema, reverenciats per tot el sector.L'Acadèmia ja va admetre en un comunicat que aquesta decisió podria suposar un problema d'"equitat", tot i que va deixar clar que "tots els cineastes i artistes premiats en totes les categoriesde celebració que mereixen a l'escenari del Dolby davant de l'audiència". Malgrat aquest comunicat i altres intents d'apaivagar les veus crítiques, l'entitat de Hollywood no ha fet res per revocar aquesta decisió. No és el primer cop que l'Acadèmia viu una situació similar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor