L'equip de Formula 1 que ha de triar entre els Estats Units o Rússia per la guerra a Ucraïna

La guerra aestà sacsejant el món de l'esport. Diverses competicions estan suspenent partits ai fins i tot la final de laha marxat del país i es disputarà a París. En el cas de la, s'ha cancel·lat el Gran Premi de Rússia, però hi ha el cas d'un equip que es troba contra les cordes: haurà de triar entre elso Rússia.L'equip Haas és propietat de l'empresari estatunidenc, però des de l'any passat el principal patrocinador -i finançador- de l'equip és l'empresa, propietat del magnat rus. Mazepin és una de les riqueses del país que combreguen amb Putin, i de fet, fa uns dies va ser present a la reunió del president rus amb els magnats, que li van ratificar el seu suport davant la decisió d'envair Ucraïna.El projecte de Haas a la Formula 1 va ser salvat per aquest empresari rus fa gairebé dos anys, però ara la relació està a punt de trencar-se. Lesanunciades pels Estats Units icontra els magnats russos han deixat la situació contra les cordes. La influència russa a Haas era tan important que fins i tot tenien lapintada per tot el monoplaça. Aquest mateix divendres, l'equip l'ha eliminada del cotxe -juntament amb el patrocini d'Uralkali- per sortir a pista al, on se celebra la pretemporada.L'equip ha comunicat que avaluarà la situació la pròxima setmana, però tot fa indicar que es trencarà el vincle amb el magnat rus Dmitry Mazepin. Per més caos, això implicaria la sortida de l'equip del seu fill, el pilot, un personatge molt polèmic que va arribar a la competició a canvi que el seu pare posés diners a un equip Haas que estava molt a prop de desaparèixer per motius econòmics.El mateix pilot ha publicat un missatge a les xarxes socials que sona a. "És un temps difícil i no puc controlar tot el que està passant; només em puc concentrar en treballar", ha explicat. La història d'interessos entre la família Mazepin i l'equip Haas podria trencar-se per laa Ucraïna, sent el primer cop en la història de la Formula 1 que un conflicte bèl·lic acaba amb l'acomiadament d'un pilot.​​​​​​

