De la taula de diàleg al «no» a l'OTAN: què diu l'independentisme sobre la guerra a Ucraïna?

L'segueix amb atenció què està passant aquests dies ai, amb més o menys èxit, hi ha dirigents que s'han atrevit a establir paral·lelismes. L'últim en fer-ho ha estat Oriol Junqueras, president d'ERC, que ha indicat que la situació al país de l'est d'Europa envaït per Rússia evidencia la importància de les taules de negociació. Aquest és el recull de les afirmacions que han fet els republicans -inclòs el president de la Generalitat,-,i també laels últims dies.. Aragonès va comparèixer aquest dijous a Palau per alertar dels efectes "preocupants" que podia tenir el conflicte armat per a Catalunya, un missatge similar al que va llançardes de la Moncloa. El president va acusade "saltar-se la legalitat internacional" i va fer costat al paquet de sancions que aprovés la(UE) contra Rússia. L'executiu ha posat en marxa un grup de seguiment format per diversos departaments i ha habilitat un telèfon i correu d'emergència per als catalans que són a Ucraïna.. Junqueras, al costat d', ha indicat que la guerra a Ucraïna suposa una evidencia "terrible" sobre la importància de les taules de diàleg . "Què faria si Ucraïna tingués l'oportunitat de seure en una taula de negociació? Però no pot per una", ha indicat Junqueras. Exportant l'afirmació al cas català, el líder republicà ha assegurat que la voluntat del seu partit és continuar defensant aquest espai d'interlocució, per ara sense data per tornar-se a reunir, i ha advertit que és la via és la més democràtica per evitar un-estil Putin- de la mà d'un govern d'extrema dreta o d'una dreta extrema.. Una intervenció del diputat, en la qual comparava la situació a Ucraïna amb la violència policial de l'1-O, va generar polseguera a Twitter . La consellera d'Acció Exterior,, ha advertit en una entrevista a TV3 que aquest tipus de comparacions "no toquen". La posició oficial de Junts és de "rebuig" a la "perversió" de l'autodeterminació que practica Putin a l'hora de reconèixer les autoproclamades repúbliques dei de, que apareixen en l'epicentre de la justificació de la guerra. "Una nova prova que cal un marc regulatori europeu i internacional per resoldre els conflictes per vies pacífiques i democràtiques", va indicar Junts aquest dijous a través de Twitter . En un comunicat difós també a les xarxes socials , els anticapitalistes condemnaven les accions militars de Rússia i de l'Aliança Atlàntica a Ucraïna, per bé que aquesta última institució no ha desplegat soldats a la zona. La CUP també aprofitava per assenyalar el paper delsen conflictes militars dels últims anys, com és el cas de l'Afganistan i Iraq, tot i que en el cas ucraïnès no s'hi han enviat tropes ni s'hi ha ofert suport militar directe. "No a la guerra! No a l'OTAN!" eren les exclamacions que tancaven el comunicat dels anticapitalistes.

