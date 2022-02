L'exdirector dels Bombers nega haver signat l'adjudicació dels contractes de manteniment de vehicles

L'ha assegurat aquest divendres al jutjat quede manteniment dels vehicles ni sap per què abans del 2018 es pagaven uns diners a l'empresa adjudicatària en concepte de despeses variables de gestió.Segons ha explicat a la magistrada que investiga possibles irregularitats en la contractació de l', elshavien estat "històricament infradimensionats" i el mes d'abril passat van saltar les alarmes quan la partida pressupostària per pagar aquest manteniment es va quedar sense saldo.Segons han explicat fonts jurídiques,, que era responsabilitat dels serveis centrals del Departament d'Interior. Ell. A més, ha recordat que va estar al càrrec durant tres anys: del juny del 2018 al juny del 2021. De fet, també ha dit que els anteriors directors generals tampoc participaven en la gestió econòmica, i que eren els subdirectors generals els qui signaven els contractes. Ha negat que ell mai veiés cap contracte o factura.Quan a l'abril el 2021, el cap dels serveis tècnics dels Bombers va enviar un correu a diversos responsables del cos i d'Interior avisant que no hi havia saldo per pagar el manteniment dels vehicles, Pardo va anar a parlar-ne amb els serveis jurídics del departament. No va trobar el seu màxim responsable, sinó una subordinada, a qui li va explicar els motius pels quals es quedaven sense saldo mitjançant un document PowerPoint que havien preparat uns tècnics. En el paper, Pardo havia escrit "" en referència al fet que en anys anteriors s'havien inclòs en el contracte despeses variables de gestió. Però ell mateix ha explicat que des del 2019 aquestes despeses no s'incloïen en la licitació, despeses que podien anar del 0 al 9,5% del cost de la reparació.L'exdirector general ha explicat que fins al 2018 el parc de vehicles de bombers estava molt envellit i les despeses de manteniment eren molt altes. Des d'aleshores s'han comprat nous vehicles, cosa que hauria de fer baixar la despesa en manteniment, que, tot i així, ha augmentat considerablement per tal d'evitar les irregularitats detectades amb anterioritat, com factures pagades molts mesos després de ser emeses.Per la seva banda, el gerent d'Iturri ha declarat també aquest divendres després que la seva declaració quedés interrompuda la setmana passada perquè les parts no tenien accés a alguna documentació. L'home ha explicat que Pardo va anar un cop a les instal·lacions de l'empresa a Sevilla per veure un nou prototip de vehicle, viatge que va pagar la Generalitat, i l'empresa va lamentar que no hi anés el conseller, com sí que feien altres autonomies.

