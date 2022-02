De l'encaix amb Ayuso al xoc amb Vox: el trencaclosques que afrontarà Feijóo

Recosir el partit

Com combatre Vox

Madrid, un partit dins del partit

Liderar l'oposició des de fora del Congrés

Els efectes en el PP a Catalunya

Elenfila el camí cap alque se celebrarà el 2 i 3 d'abril, previsiblement a Sevilla, i del qual sortirà el nou líder de la dreta espanyola. Tot apunta que el president de Galícia,, assumirà els regnes d'una formació en estat de shock després de la fractura interna viscuda. El partit ha viscut la pitjor crisi de la seva història arran del suposat cas d'de Génova a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso pel contracte que va beneficiar un germà seu. La retirada de Pablo Casado, que manté la presidència del partit fins al congrés però no es postularà, li ha deixat el camp lliure a Feijóo, erigit com a figura de consens.El dirigent gallec, si finalment es confirma la seva candidatura i és elegit, haurà d'entomar un seguit dede resolució complexa. Parteix amb una sòlida base de suport: tots elsli han mostrat el seu recolzament i no és previsible que topi amb un candidat alternatiu que li pugui fer ombra. Tot i que actualment el PP és capaç de donar sorpreses. Aquests són els principals reptes que haurà d'afrontar.Feijóo representa el retorn d'un PP més previsible. El seu primer repte serà tancar lesque s'han obert. Hi ha optimisme entre els quadres del partit per l'arribada del gallec., veterà de la formació, exlíder del PP català i exregidor a Barcelona, contempla Feijóo com "una nova". Segons ell, torna a posar el partit a la "graella de l'alternativa sòlida a Pedro Sánchez". "El PP ha de ser ell i Feijóo representa lai el rigor de govern", assenyala Fernández Díaz.Per, exdiputat del PP i antic home de confiança de, l'opció Feijóo és també la més adient en aquests moments: "Suposa una diferència molt gran amb els dirigents que hi ha hagut fins ara, que tenien poca talla. Feijóo, que ésté la cerebralitat de la gestió, no és doctrinari sinóés fred i sap organitzar i decidir". Per l'exdiputat, la crisi viscuda ha deixat en evidència el "fracàs estrepitós" deles joventuts del PP, i del lideratge deperquè tant Casado com Ayuso són fills polítics de l'expresident.El perfil pragmàtic i clàssic de Feijóo, però, arribarà en un moment en què la política espanyola està dominada per correntsNo li serà fàcil consolidar una posició sòlida amb un discurs ponderat. La competència amb Vox és ara la principal batalla. Què farà? El president de Galícia governa una comunitat on els deno hi tenen representació. Mantindrà el seu discurs moderat, amb el risc de perdre vots de l'ala extrema, com ha passat amb Casado? Endurirà el to? En aquest cas, pot oferir una imatge poc creïble. A més, haurà de prendre decisions sobre si el PP ha deen algunes comunitats, com aEl difícil encaix amb Ayuso serà una altra de les incògnites que haurà de desvetllar. Fernández Díaz considera que hi haurà una entesa "basada en la intel·ligència i el pragmatisme". Segurament serà així en un primer moment. Ayuso ha donat suport a Feijóo i renuncia a competir pel lideratge, almenys per ara. De fet, la madrilenya ha bastit unaamb els barons per descavalcar Casado, mentre es disposa a fer-se amb el control del partit a la Comunitat. Però a mig termini, la relació amb una Ayuso desbocada no serà fàcil. I els esdeveniments dels darrers dies han mostrat que el PP madrileny és un partit dins del partit, amb una capacitat de destrucció gens negligible, sobretot quan hi ha atacs directes. Feijóo haurà de ser moltDe ser elegit líder del PP, Feijóo es trobarà amb un entrebanc seriós per exercir com a cap de l'oposició: no podrà enfrontar-se cara a cara ambPedro Sánchez perquè no és diputat al. Aquest fet recorda el que li va passar a un fugaç líder del partit,que va dirigir la formació entre 1987 i 1989. No era diputat i això va dificultar la seva tasca d'oposició a Felipe González. Però certament Feijóo no és Hernández Mancha, que era jove i amb trajectòria breu. Una de les opcions damunt la taula és que siguiper designació autonòmica, de manera que podria interpel·lar Sánchez unes sis vegades cada any, segons el calendari previst.Una cosa ja es pot assegurar: la sortida de Casado i, especialment, dede la secretaria general del partit pot tenir un efecteen el PP de Catalunya. Les relacions entre Génova i la direcció d'eren dolentes i els resultats de les eleccions catalanes només les van empitjorar. Fernández Díaz creu que l'elecció de Feijóo serà positiva pels populars catalans: "Coneix la societat catalana, entén el que suposa l'entès com a bona gestió i no conflicte amb l'Estat".Per Milián Mestre, hi haurà un impacte positiu en l'enfocament de Feijóo sobre la situació política a Catalunya: "Parla gallec habitualment i entén perfectament el pes de laen la societat catalana. La seva mirada sobre Catalunya és molt diferent a la de Casado i Ayuso". Si més no, d'entrada.

