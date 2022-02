El president ucraïnès ofereix a Putin negociar per aturar la guerra

En el comunicat adverteix que qualsevol persona que comet aquests delictes "ordenant, incitant o contribuint-hi" pot ser objecte de processament davant el Tribunal. "És imprescindible que totes les parts respectin les seves obligacions en virtut del dret internacional humanitari", ha expressat. El fiscal ha comunicat que des de la seva oficina es segueix supervisant la situació de prop, i ha afirmat estar compresos en la prevenció de crims atrocitats i per garantir la responsabilitat de qui els perpetuï.

El president d', ha ofert al seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, emprendre un procés de diàleg "per aturar la mort de persones" després de l'ofensiva militar llançada dijous sobre territori ucraïnès, que ja ha arribat a la capital . Zelenski s'ha dirigit expressament a Putin en el seu darrer discurs, hores després que un dels seus assessors afirmés que Kíev està disposat a negociar un estatus si, a canvi, rep garanties de seguretat per part de Moscou, informa l'agència UNIAN.Tot i això, el ministre d'Exteriors de Rússia,, ha desconfiat de la part ucraïnesa i ha acusat Zelenski de "mentir", ja que s'hauria negat en els últims anys a aplicar els acords deper acabar amb el conflicte al Donbass. "Ha estat buscant refugi a Occident. No hi ha garanties que hi hagi resultats pràctics", ha lamentat el cap de la diplomàcia russa en una compareixença.En el seu últim missatge, Zelenski també ha volgut deixar clar que les forces armades d'Ucraïna continuaran fent front a l'ofensiva militar russa, que les últimes hores ja s'ha fet palpable aia zones limítrofes, i fins i tot ha instat ciutadans europeus amb experiència militar a unir-se a la resistència.El ministre d'Exteriors ucraïnès,, ha acusat Rússia de cometre "crims de guerra" després d'haver atacat una guarderia i un orfenat durant el bombardeig. Segons la fiscal general Irina Venediktova, 50 infants resideixen a l'orfenat de Vorzel on ha impactat el projectil, a la regió de Kíev, però ni ells ni els treballadors eren al recinte en el moment de l'impacte.Kuleba ha anunciat que juntament amb la fiscal estan recopilant tota la informació d'aquests fets i d'altres atacs per enviar-los "immediatament" al. Precisament el fiscal d'aquesta institució, Karim A.A., ha emès un comunicat on anuncia que la Cort pot investigar les hostilitats al territori d’Ucraïna com crims de guerra o contra la humanitat.​​​​​​

