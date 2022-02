Una dotzena de municipis s'uneixen per estudiar com garantir l'accés als serveis bancaris bàsics als seus veïns

Una dotzena de municipis s’han unit per buscar, especialment a la gent gran, davant el degoteig de tancament d’oficines i el fet que molts pobles ja no compten ni amb un caixer on treure diners.Davant aquest risc d’exclusió financera, els membres de la nova, es plantegen, per exemple, alternatives com ara la creació d(EDE), on els veïns puguin fer l’operativa corrent sense tenir un número de compte en un banc tradicional. "Com hem fet amb l’energia o l’habitatge, ara treballarem per", ha apuntat l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler.La xarxa la formen inicialment els municipis de. La voluntat, però, és que molts altres municipis s’hi uneixen per "tenir més força".

