El sector cerealístic, preocupat pels problemes d'abastament per la guerra a Ucraïna

Elviu ambl'esclat de la guerra a Ucraïna, ja que l'Estat ésSegons ha explicat Mercedes Ruiz, experta agrònoma que dirigeix la consultoria de mercats de cereals AESTIVUM,i ara els ports d'aquest país estan tancats.Això pot portaren dos mesos. El conflicte també ha fet que elhagi quedat "pràcticament" perquè en un sol dia es va registrar una fortaVicens Pasqual, cap de la sectorial de cereals de JARC, ha alertat que les guerres impliquen que "s'encareixi tot" i que això té una incidència en pagesos i ramaders.Ruiz ha explicat que lade l'Estat pel que fa a la importació de cereal ési que la guerra a Ucraïna amb el tancament dels seus ports ha generat molta preocupació. A això, s'hi suma el fet quetambé és undel panís ucraïnès. En aquest sentit, ara caldrà veure com es reorganitza la logística perquè l'esclat del conflicte coincideix en plena campanya del panís als mercats.La guerra es va notar dijous de forma intensa a la, que és la que fixa els preus de referència a tot Europa. En una sola sessió va pujar 30 euros la tona, segons Ruiz. A un preu que ja estava situat entre els 290 i 300 euros la tona, aquesta pujada va provocar queperquè un augment així no es pot assumir d'un dia per l'altre.Ruiz ha afegit que ara caldrà veure quan s'allarga el conflicte i també com es resol. Quant de temps estarà bloquejat el país és clau per saber quan es pot assumir sense importar. Per això, es preveu que hi hagi pressió cap a altres mercats en origen com poden ser elo els, on els preus estan "molt encesos". A tot plegat, ha dit Ruiz, també cal afegir-hi que els ramaders tenen molt poc marge amb els preus.Un altre dels productes que es veu afectat pel conflicte és. Tant Rússia com Ucraïna sumen un 80% de les exportacions d'oli de gira-sol i Espanya n'exporta molt, per la qual cosa es pot veure afectat per aquesta situació.Vicens Pasqual ha reconegut que els fa patir la "incertesa" que provoca la guerra, ja que quan hi ha situacions "anòmales"Això no obstant, sí que ha matisat que avui el que més preocupa al sector del cereal és lai l'. Segons Pasqual, si no plou en 15 dies, en alguns punts de secà, la situació serà "".​​​​​​

