El preu de la llum es dispara en ple conflicte a Ucraïna

L'es pagarà aquest dissabte a un preu mitjà deal mercat majorista, unque el dia anterior, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (). Amb aquest increment, el preu de la llum a l'Estat, després de dos mesos per sota. S'arribarà a superar els 300 euros en els pics horaris més alts.L'increment arriba en plei després quehagi paralitzat la construcció delcom a mesura sancionadora a les decisions del president rus,. Durant el mes de febrer, el preu de la llum s'havia mantingut per sota els. Després de l'atac militar de Rússia sobre Ucraïna, però, l'electricitat al mercat majorista espanyol va incrementar-se un, passant dels 205,5 euros de dijous als 240,13 euros de divendres.L'última vegada que el preu de l'electricitat a l'Estat va superar la barrera dels 250 euros per MWh va ser el, quan el megawatt-hora es pagava a 311,02 euros. El dia anterior, l'import de l'electricitat va assolir un, enfilant-se fins als

