El Govern activa un telèfon i un correu electrònic d'emergència per als catalans a Ucraïna

Elha activat uni un correu electrònic d'emergències per als catalans que són a Ucraïna. En declaracions al programa Planta Baixa de TV3 , la consellera d'Acció Exterior,, ha explicat que des de l'executiu s'estan organitzant per "donar resposta" a l'afectació per la invasió del país per part de. Segons ha explicat, s'està treballant per posar a punt totes les infraestructures per poder acollir refugiats ucraïnesos. De totes maneres, ha recordat que qui té les competències directes en matèria d'acollida és el govern espanyol, i que l'executiu català és qui la gestiona un cop s'ha fet una primera distribució.D'altra banda, Alsina també s'ha referit a les declaracions del diputat de Junts, que durant el ple del Parlament va dir que "la violència segurament no arreglarà res a Ucraïna com tampoc es va arreglar res amb violència l'1 d'octubre". "Aquestes comparacions no toquen en aquest moment, ens hem de concentrar en el que toca, que és ajudar la població civil davant l'imperialisme de Putin", ha afirmat la consellera.

