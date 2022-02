Barcelona dona un mes extra per sol·licitar la regularització de terrasses ampliades en pandèmia

Modificat el planejament urbanístic del 22@

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres modificar el planejament urbanístic del 22@ perquè sigui un àmbit "més sostenible i inclusiu". Concretament, s'ha aprovat la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) amb els vots favorables del govern municipal i ERC, l'abstenció de PP, Cs, Valents i la regidora no adscrita, així com el vot contrari de JxCat. Els plans del govern municipal protegeixen un miler de pisos ja existents i permeten construir-ne 7.000 més, fins a arribar als 17.000, dels quals 12.000 hauran de ser assequibles i només 5.000 seran lliures. El nou planejament també vol promoure la mixtura d'usos perquè el 22@ sigui un lloc “on treballar, però també on viure”.

ERC ha apuntat que no veuen bé allargar un més el període quan ja no hi ha restriccions i, en canvi, "hi ha zones de saturació i veïns patint les conseqüències" de les ampliacions i han refermat la seva oposició a l'actualització de l'ordenança que permetrà regularitzar les ampliacions.Des de JxCat creuen que l'ampliació del termini per sol·licitar-ho, amb aquest mes addicional de marge, només allargarà la presència als carrers de la ciutat d'elements com els new jersey, que impedeixen "la lliure mobilitat" a la ciutat. Per contra, el PP ha expressat el suport a la mesura perquè recolza a un sector "molt castigat per la pandèmia" i hi ha "una allau de sol·licituds". Des de Valents també han valorat que es tracta d'una "bona notícia".La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha replicat a ERC que el que s'està fent és "garantir el dret a tràmit" als restauradors i ha destacat que les autoritzacions només es concediran "en funció del compliment de l'ordenança". A més, Sanz ha assegurat que seguiran amb les inspeccions i treballaran perquè el descans als barris "sigui una realitat".El govern municipal ha recordat que la previsió és que a l'estiu les terrasses en calçada que es mantinguin ja disposin del moble homologat obligatori, de manera que el 2022 serà l'any de lai elements provisionals dels carrers de la ciutat.Com ja va anunciar l'Ajuntament, la continuïtat de cada terrassa estarà condicionada al compliment dels criteris de l'ordenança i caldrà que el bar o restaurant disposi d'un moble-plataforma homologat quan es tracti d'una. De cara la consolidació, el consistori prioritzarà precisament aquestes ampliacions, les fetes en calçada de forma ordenada.