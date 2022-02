Demanen 12 anys de presó per haver abusat d'una nena de 6 al Vendrell

Lasol·licita una pena deper un home que va abusar sexualment durant mesos d'una, veïna seva. Els fets van ocórrer alentre el març i el desembre del 2020. L'acusat, que també té una filla d'edat similar -4 anys-, va aprofitar la bona relació entre les famílies, com a veïns, i queal seu domicili per jugar.Quan no hi havia ningú davant, l'home feia seure la víctima a prop seu al sofà, la tapava amb una manta i li feia tocaments. Després li deia que no digués res a ningú,i que sinó "algú tindria problemes". La nena va acabar confessant-li a la mare quan se la va trobar un dia a l'habitació tocant-se les parts íntimes.Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia,si algú l'havia estat tocant, però la petita va respondre que no. Aleshores, la mare li va dir que anirien al metge i la seva filla li va confessar que li havia de revelar un secret.L'acusat, que es troba en, ha estat jutjat aquest dijous i divendres a la secció 2a de l'Audiència de Tarragona per un delicte d'abús sexual continuat a menor de 16 anys. La fiscalia demana una pena de 12 anys de presó.La fiscalia sol·licita quei l'indemnitzi amb 50.000 euros per danys morals.També demana llibertat vigilada durant 9 anys i que no pugui fer activitats que impliquin contacte amb menors durant un període de 6 anys.Per la seva banda, l'advocat de la defensa demana la lliure absolució. El judici s'ha començat a celebrar aquesta setmana a lai es reprendrà a primers de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor