Dimiteix un tinent d'alcalde del Maresme acusat de violació sexual

Aquest divendres hael tercer(Maresme),després que transcendís que estàSegons ha avançat El Periódico, Mulero (Ara i Sempre Santa Susanna-Junts per Catalunya) ha estat investigat per un jutjat de Madrid per haverEl cas es remunta al maig del 2018, quan el regidor va convidar la noia a. La fiscalia l'acusa d'haverla jove per desprési li demana vuit anys de presó i sis de llibertat vigilada. Mulero ha admès que vaamb la noia, però sosté que van serL'Ajuntament de Santa Susanna ha emès un breu comunicat on informa que, fins ara regidor de Seguretat i Mobilitat. "El regidor ha pres aquesta decisió per poder fer front a un tema judicial que té pendent i que no té res a veure amb la seva activitat a l'Ajuntament de Santa Susanna", apunta el consistori, mentre l'alcalde remarca que "agraeix" al regidor la seva tasca al municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor