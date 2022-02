El Mobile recupera el múscul perdut per la pandèmia

Hotels, restauració i oci nocturn, pendents del Mobile

Vaga de Ferrocarrils

Les vagues de metro i taxis que eren un clàssic d'anteriors edicions del Mobile no es repetiran aquest any. Sí que hi ha prevista una vaga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), amb serveis mínims del 66% en hora punta (5 a 10 hores i 15 a 20 hores), i del 50% la resta del dia. També estaven previstes aturades parcials en els autobusos de TMB, però finalment el sindicat convocant ha fet marxa enrere en arribar a un acord salarial amb l'empresa.

La imatge insòlita dels passadissos mig buits durant elque es va poder veure l'estiu passat no es repetirà enguany. La fira de la telefonia mòbil torna aquest dilluns aamb una edició marcada pel retorn de la presencialitat i la superació -encara incompleta- de l'impacte de la, que va obligar a cancel·lar l'esdeveniment el 2020 i a celebrar-lo de forma parcial el 2021.El recinte firal obrirà les portes fins al 3 de març a una nova edició del congrés que tindrà 1.500 expositors, una xifra encara per sota dels 2.400 estands de l'última edició prepandèmica, però que permet al Mobile recuperar múscul, amb la vista posada en si l'entitat organitzadora, la, decideix continuar apostant per la capital catalana més enllà del, quan acaba el contracte.La pervivència del congrés de mòbils té força números, pel que es desprèn de les paraules de John Hoffman , director de la GSMA, en rebre dijous passat la medalla d'honor de Foment del Treball. No ho va confirmar, però va assegurar que la història del congrés a Barcelona "no s'ha acabat" i que "el futur és lluminós". L'organització preveu que a la capital del país vinguin entre 40.000 i 60.000 congressistes, que deixaran un impacte econòmic valorat enEl congrés del 2022, centrat en el, l'internet de les coses i la intel·ligència artificial, recuperarà gran part de la presencialitat, també en el miler de ponències. Entre d'altres, vindran a Barcelona el president de China Mobile,, o el conseller delegat d'Web Services,. Entre els estands es trobaran a faltar poques empreses, ja que només Sony i Lenovo han cancel·lat l'assistència presencial, i participaran tots els grans actors del sector, com ara, Ericsson o Xiaomi."Poder celebrar un esdeveniment com aquest amb un nivell de presencialitat de més de 85% és ja un èxit en si mateix i donarà confiança a la resta de salons i congressos programats", explica el director general de, en declaracions a. El Mobile, afegeix, representa una quarta part dels ingressos de la institució firal, un percentatge que s'ha anat reduint en els últims anys.No és només pel seu pes específic que el Mobile és rellevant per a la Fira. També serveix com un tret de sortida de la temporada de fires i congressos. "Es tracta del primer gran esdeveniment de l'any, amb el qual estem convençuts que s'inicia una etapa de normalització i progressiva recuperació de l'activitat", indica Serrallonga, que apunta que la institució "referma el seu paper dei social al territori" amb els més de 130 salons i congressos previstos, entre els quals Alimentaria & Hostelco, ISE o Hispack & Graphispag.A més de la Fira, esperen amb candeletes els congressistes d'empreses tecnològiques altres gremis, com lai els. Aquests dies han tornat a aixecar la persiana mitja dotzena d'establiments, entre els quals el Sofia, el segon amb més habitacions de la ciutat; i l'antic Torre Catalunya, davant de l'estació de Sants, rebatejat com a Nobu. També es beneficiarà del congrés el sector de l'oci nocturn, castigat per mesos de tancament per les restriccions."El congressista encarna el model de visitant que volem per a la ciutat: amb capacitat adquisitiva i respectuós amb la destinació", explica, primer tinent d'alcaldia de Barcelona, preguntat per. A parer seu, una altra de les lliçons de la pandèmia és que "es necessita el turisme", i per això destaca que l'Ajuntament ha destinarà cinc milions a la reforma de Fira Barcelona i tres a la subvenció de congressos per als pròxims anys.Més enllà dels dies que dura el Mobile, els més de 15 anys que la ciutat ha estat amfitriona de l'esdeveniment han generat un "llegat", en paraules del responsable de l'àrea econòmica del Consistori. "Hem transformat la nostra economia i ens hem posicionat com a capital digital europea, convertint-nos en un dels majors hubs tecnològics del món", ressalta. Collboni adverteix, però, que "l’èxit d’aquesta edició del MWC no es mesurarà només en nombre d'assistents, sinó també per la capacitat de tornar a reunir la indústria per abordar elsi liderar els grans canvis del futur".La rèplica social del congrés, el Mobile Social Congress , també recupera la presencialitat enguany de forma parcial, amb tallers i xerrades al Born CCM en què s'abordaran l'impacte de la postpandèmia en fàbriques i cadenes de subministrament, les pràctiques antisindicalistes de grans empreses tecnològiques i l'impacte social i mediambiental de la producció de bateries elèctriques.

