El Barça s'enfrontarà al Galatasaray a l'Europa League

El Barça ja coneix el que serà el seu rival als vuitens de final de l'Europa League: elturc. Els de Xavi disputaran l'anada al Camp Nou i la tornada a domicili, com ja va passar a la ronda de setzens. El Sevilla s'enfrontarà al West Ham i el Betis, a l'Eintracht de Frankfurt.Elcontinua viu a l'Europa League després de la golejada al Nàpols d'aquest dijous. Els blaugranes es mantenen en la segona competició del continent gràcies als gols de Jordi Alba, Frenkie de Jong i Gerard Piqué (2-4) que només va tacar una sortida accidentada deque ha acabat amb el gol de penal d'un gol dea les acaballes del partit.Els de Xavi estaven obligats a guanyar després de l'empat al Camp Nou, i aquest dijous a l'estadivan anar per feina. La mitja part va tancar ja amb tres gols blaugranes i la segona part no va fer més que engrandir el marcador, amb un altre gol d'Aubameyang que va rematar definitivament els napolitans.Així doncs, el Barça va tancar una altra gran golejada contra un rival d'entitat, que se suma a les victòries recents contra(4-2) i contra el(1-4). La dinàmica de l'equip és cada cop més positiva i, tot i que és un trofeu menor en comparació al que està acostumat normalment el club, l'equip es veu amb més força que mai per guanyar un títol que, per altra banda, el Barça mai ha guanyat.

