Denunciada penalment per fer-se passar per llevadora i oferir el servei de part a domicili

Els Mossos d'Esquadra hanpenalment unaa l'Alt Urgell sense disposar de la titulació i que s'oferia per fer el. Així, hauria comès, presumptament, un delicte d'intrusisme professional, tres delictes d'estafa i falsedat documental.Els fets es remunten a finals de l'any passat, quan una patrulla de mossos va haver de mediar en un incident a l'hospital de la Seu d'Urgell relacionat amb un part de risc. Arran de la investigació policial, es va conèixer que la denunciada hauria fet el seguiment d'aquest embaràs, amb la intenció inicial de dur a terme el part a domicili. Després, es va constatar que la dona també n'hauria supervisat dos més.La denunciada es presentavai cobrava uns. Els mossos van saber, contactant amb les famílies afectades, que els hi feia un contracte, tot aportant un suposat document nacional d'identitat i on es recollien les seves suposades titulacions. Per resoldre les sospites els agents van realitzar les consultes davant diversos organismes oficials i van confirmar queper exercir cap professió de l'entorn sanitari ni estava en procés d'homologació.Davant els fets, els investigadors van citar-la a comissaria aquest dimarts i va quedar denunciada penalment. La dona haurà de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.

