Es compleixen dos anys del primer cas de coronavirus a Catalunya

compleix aquest divendres dos anys des de la. El, lava anunciar l'arribada del virus al territori: una dona italiana de trenta-sis anys havia donat positiu després d'un viatge al, la zona més afectada d'Europa en un les instàncies inicials de la pandèmia al continent.Des d'aleshores, s'han comptabilitzatcasos confirmats acumulats i han mortpersones, repartits ende virulència desigual. La situació d'emergència sanitària ha provocat la implementació, per part de les administracions, d'un seguit dea la vida social dels catalans.El funest aniversari arriba, però, en un escenari dedesprés de l'impacte de la sisena onada.de la població catalana té algun tipus d', ja sigui perquè s'ha infectat i ha generat anticossos de manera natural o perquè té la pauta completa de vacunació. Aquesta situació ha portat el Govern a plantejar una partir de la primavera. Ja s'han deixat veure algunes mesures en l'àmbit escolar, com la retirada de la mascareta als patis i l'eliminació de les quarantenes dels contactes estrets d'un cas positiu.Elde la Generalitat,, ha puntualitzat aquesta setmana que "sempre regirà el criteri de" malgrat la desescalada de restriccions. Tanmateix, s'ha reafirmat en la seva voluntat de "descarregar, flexibilitzar i normalitzar progressivament" la vida dels catalans. El primer lloc on considera que s'ha d'eliminar l'ús obligatori de la mascareta a l'interior és en l'àmbit educatiu, "començant pels més petits" i anar retirant aquesta mesura gradualment fins a arribar als adults.​​​​​​​​​

