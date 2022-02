L'Hospital del Mar ofereix tractaments d'immunoteràpia a domicili a pacients amb càncer de pulmó

L'ha començat a oferira pacients ambL'objectiu és evitar desplaçaments i barreres físiques i permetre als pacients que puguin estar acompanyats dels seus familiars.La iniciativa, que es fa en col·laboració amb AstraZeneca, està especialment pensada per a pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites en estadi III que no han progressat després de quimio i radioteràpia concomitant. Lesdel tractament es fan ai més tard es concreten lesque es faran al, on es desplaça personal d'infermeria. Es fa un control telefònic posterior i es té el suport de l'equip d'Hospitalització a Domicili.Aquesta iniciativa és un projecte pilot que avaluarà l'experiència dels pacients. Hi participaran. El centre ha impulsat aquest projecte en el marc de lade l'atenció mèdica que es porta a terme al centre. També defensen que permet reduir la concentració de persones en sales d'espera, especialment important en època pandèmica.

