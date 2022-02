Mor una persona atropellada a l'A-27 a Tarragona

Un vianant va morir ahir dijous al vespre atropellat per un vehicle a l’. Els fets van transcórrer al punt quilomètric 3 d'aquesta carretera uns minuts després de les nou, per on la víctima hi transitava a peu, segons informa elEl vianant és un, N.E., veí de Tarragona. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles delsi dues ambulàncies del(SEM).

