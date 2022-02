Funcionaris, interns i familiars involucrats en la xarxa de tràfic de drogues a Brians 2

Elshan desmantellat unaque actuava a la presó dei que comptava amb la participació dedels presos.Els agents han detingut onze persones a qui se'ls atribueixen els delictes contra la salut pública per tràfic de drogues. Entre els implicats hi hade presons i un(CIRE). El tràfic no només el feien a l'interior de la presó sinó també aSegons la investigació, familiars i reclusos que sortien de permís introduïen la droga al centre penitenciari.La investigació es va iniciar elgràcies a la informació recopilada per l'equip de l'Àrea d'Informació i Seguretat de la Direcció General d'Afers Penitenciaris (DGAP), que apuntava que interns dels centres traficaven amb substàncies estupefaents, introduïdes des de l'exterior. Els investigadors van poder determinar que els interns comptaven amb la col·laboració de familiars, treballadors del centre i de reclusos que sortien de permís i que introduïen les drogues.La policia ha pogut acreditar quees dedicaven a aquesta activitat, cadascú amb la seva. Fruit d'això es van interceptar algunes substàncies estupefaents després dels contactes íntims entre familiars i del retorn d'interns provinents de permisos penitenciaris.Elva tenir lloc un operatiu policial a través del qual es van fer set escorcolls domiciliaris, dos de trasters i armariets laborals i es van detenir onze persones. A aquestes se les relaciona amb la presumptaen la seva vida particular o bé amb elen el marc de l'activitat que es desenvolupa en els tallers.Entre els arrestats també hi had'interns que participaven activament en la introducció de drogues al centre. A més, s'investiguen dotze interns a qui se'ls atribueix la recepció i distribució de les drogues a l'interior de la presó.La vessant del dispositiu que afectava l’interior del centre penitenciari es va dur a terme per part de funcionaris públics del mateix centre, en col·laboració amb la policia catalana. Es van escorcollar diverses cel·les dels mòduls on habitaven els interns investigats. Molts dels reclusos van ser traslladats a altres centres penitenciaris amb la finalitat d’erradicar aquesta activitat delictiva.Es va detectar que alguns dels funcionaris contactaven amb exinterns o amb els seus familiars, amb els quals interactuaven o tenien tractes poc comuns, essent una pràctica poc habitual per part de personal del centre penitenciari.Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció i Primera Instància 6 de Martorell que va tutelar la causa i va decretar llibertat amb càrrecs i mesures cautelars per a tots.

