L'exèrcit rus entra a Kíev

Les tropes russes ja són al districte d'Obolon, a només 10 quilòmetres del centre de la ciutat. Així ho ha confirmat el govern ucraïnès, que demana als seus ciutadans actuar com una guerra de guerrilles: "Fes còctels Molotov, neutralitza l'ocupant!", resa una piulada del ministeri de Defensa del govern de Volodímir Zelenski. Minuts abans, en un nou missatge en vídeo, el president Zelenski ha assegurat que aquest matímentre laEls Estats Units han assegurat quePer la seva banda, el govern rus asseguraEl ministre d'Exteriors, Dmytro Kuleba, ha confirmat que"L'últim cop que la nostra capital va experimentar una cosa així va ser el 1941 quan va ser atacada per l'Alemanya nazi", ha dit Kuleba, apel·lant a la comunitat internacional aEn el seu discurs, Zelenski ha dit que les forces russes ataquen objectius indiscriminadament, siguin militars o civils.En imatges difoses pel ministeri de l'Interior ucraïnès, es pot veure un edifici de 10 plantes impactat perque hi han provocat diversos incendis. L'Ajuntament de Kíev ha informat través dels seus canals oficials que els serveis d'emergència han rescatat una vintena de persones, amb 8 ferits i uns 150 evacuats.Per ara, el govern ucraïnès ha confirmat almenys, i centenars de ferits, però les xifres podrien ser molt més altes, ja que els atacs han continuat durant la nit i matinada. Durant la nit, i segons informen diversos mitjans ucraïnesos i internacionals, centenars dede Kíev per possibles bombardejos.Zelenski va anunciar durant la nit de dijous laCom a conseqüència, elstenen prohibit sortir d'Ucraïna i poden ser cridats a files. També està en vigor laDijous, les forces russes van aconseguir controlar diversos objectius, entre ells la central nuclear de Txernòbil. Segons els EUA, les forces militars russes es troben a uns trenta quilòmetres de la capital.El president ha admès que ell és "l'objectiu número 1" de la invasió russa. De fet, des dels Estats Units apunten que el rusal país veí. En el seu últim discurs, Zelenski ha avisat a Rússia que "tard o d'hora" haurà de parlar amb Kíev i aturar les hostilitats.Mentrestant, els EUA, la UE i el Regne Unit han anunciat en les últimes horesdures contra Rússia, especialment dissenyades per aïllar Moscou a nivell econòmic, financer i tecnològic. Malgrat això, des de Kíev el govern avisa que no és suficient i que Putin segueix endavant amb els atacs.​​​​​​

