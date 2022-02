L'exèrcit espanyol continuarà a les fires de Lleida gràcies als vots del PSOE, PP i Vox

La portaveu adjunta del grup d'ERC–EH Bildu,, ha defensat aquest dijous a la Comissió de Defensa deluna moció per evitar la judicialització de la participació de l'Exèrcit a fires i altres esdeveniments que, finalment, ha estat desestimada amb 24 vots en contra (del), 4 vots a favor i una abstenció.La moció volia evitar laa espais educatius, ocupacionals i de formació, com el Saló de Formació i Ocupació de Lleida FormaOcupa. Bailac ha assenyalat que a Catalunya hi ha un "ampli convenciment" que les forces armades espanyoles no han de participar en aquest tipus d'esdeveniments.Latambé volia servir per fer valdre el que la Comissió Delegada de la Fundacióhavia acordat de no permetre a l'Exèrcit la seva participació a les fires que organitzen. Això es va acordar el 30 d'abril passat però el govern espanyol hi va respondre amb la "judicialització de la qüestió", segons Bailac. D'aquesta manera, la senadora ha remarcat que els tribunals han acabat "imposant" la participació de les forces armades al saló FormaOcupa.Bailac ha assenyalat que als, les forces armades no han de ser-hi presents, "ni amb uniforme ni sense, ni amb armament ni sense". És per això, que s'ha preguntat que com pot ser que es forci la seva presència en contra del criteri de l'organització. La senadora ho ha considerat un atac a l'autonomia local i una falta de respecte entre institucions. Per això, ha demanat que es recapaciti sobre aquesta qüestió i es deixi de judicialitzar.

