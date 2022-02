Pau Calpe debuta com a director amb «Tros», un thriller ambientat en el món rural català

Actors locals

Pau Calpe debuta com a director Foto: ACN

estrena aquest divendres a la gran pantalla la pel·lícula Tros. Basada en la novel·la de, el film s’ambienta eni se centra en la problemàtica dels robatoris en les masies.Tros és el debut com a director de Pau Calpe i amb aquesta història ha volgut explorar en els sentiments i les relacions entre un pare i un fill. En una entrevista amb l’ACN, Calpe ha explicat que malgrat estar estructurada com un thriller, s’ha interessat en parlar de sentiments i en com de difícil els resulta al pare i al fill estimar-se pel desconeixement mutu que es tenen. El film, nominat com a millor pel·lícula als, està protagonitzat perTros explica la història d’en Joan, un pagès malcarat que, cansat de patir robatoris al mas, decideix sumar-se a la ronda nocturna de pagesos que vigila les terres: els. Als veïns que patrullen no els fa cap gràcia que en Joan els acompanyi: des que la seva dona va morir, el vell ha perdut el cap. Però l’accepten en veure que l’acompanya el seu fill Pepe, que ha tornat de la ciutat. Durant la ronda, Joan i Pepe topen amb un lladregot al tros.Durant l’entrevista amb l’ACN Calpe ha explicat que es va interessar per la problemàtica delsal món rural després de descobrir la novel·la de Vallbona. “El tema tenia una base real i un component filosòfic sobre el fet de prendre’s la justícia per la teva banda”, ha explicat.El pare, protagonitzat per Pep Cruz, ha perdut el seny després de la mort de la seva dona. “Mai saps si hi és o no. No saps si viu en l’actualitat o en el record”, ha afirmat. El director s’ha interessat per la relació entre pares i fills i per la situació que es produeix quan el fill torna al poble des de la ciutat. “El fill torna al poble no sabem per què. És un personatge fosc que em va atreure perquè representa el fracàs de no haver pogut fer el que volies”, ha sostingut.La pel·lícula es va rodar a finals de 2020 a localitzacions naturals de. I ha comptat amb un càsting integrat per actors locals, molts d’ells no professionals. El director ha reconegut que el rodatge va ser “dur” i “difícil” perquè es va voler buscar una atmosfera de boira. El rodatge es va fer de nit, en ple desembre i en camps. “Vam passar un fred increïble”, ha recordat. A més a més, ha indicat que el rodatge va ser curt i això va portar l’equip anar “de bòlid”.Aquesta ha estat la producció amb la qual s’ha estrenat Calpe com a. “S’ha de ser conscient que no tot sortirà bé i conviure amb els errors confiant que el conjunt estigui bé”, ha valorat.També en una entrevista amb l’ACN, Roger Casamajor ha explicat que la relació entre el fill i el pare “és molt típica en els” perquè els joves han de marxar a buscar feina a la ciutat. Casamajor ha expressat que el seu personatge queda impressionat amb la situació que es troba a casa quan torna. “Allò cada vegada està pitjor, els ànims estan malament i és difícil escapar-se’n”, ha comentat.Per Casamajor és important abordar al cinema les temàtiques del món rural. “Es parla poc de l’extraradi. Sentir en una pel·lícula el meu dialecte és molt gustós”, ha celebrat. Després de l’èxit de ladel film Alcarràs de Carla Simón, tant Casamajor com Calpe celebren que la temàtica rural es posi damunt la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor