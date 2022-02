La UE pretén asfixiar l'economia russa com a resposta a l'atac militar a Ucraïna

La UE es guarda més sancions pel futur

aposta per asfixiar l'economia russa com a resposta aEls caps d'estat i de govern de la Unió Europea han signat aquest dijous una declaració política per a un segon paquet de sancions a Rússia, que s'ha d'adoptar formalment aquest divendres. En la cimera, els líders han pactat la primera resposta a l'atac militar rus, que inclou mesures restrictives a bancs, exportacions, finances, transport i visats.Amb tot, els 27 han decidit abordar lesd'una manera esglaonada i reservar-se algunes mesures per respondre a l'evolució del conflicte. La proposta de deixar Rússia fora del sistema internacional dequeda de moment fora de les sancions a Moscou.En la roda de premsa posterior a la cimera, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que les sancions afecten el sector deSegons la presidenta de l'executiu europeu, les sancions financeres afecten el 70% del mercat bancari rus i algunes empreses estatals.A més, l'alemanya ha subratllat que la prohibició d'exportacions afectaràperquè farà "impossible" modernitzar les refineries. Les sancions també inclouen acabar amb les facilitats perquè empresaris i diplomàtics tinguin un visat i limitar l'accés de Rússia a tecnologies crucials. Segons Von der Leyen, les sancions augmentaran els costos de finançament de Rússia i la inflació.Al seu torn, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha remarcat la "fermesa" de la resposta europea a l'acció militar russa i ha dit que és "important" que la comunitat internacional es mobilitziEls líders dels 27 han estat reunits més de sis hores a Brussel·les per pactar la resposta a l'atac militar rus a Ucraïna. A l'arribada a la cimera, tots els líders demanaven sancions fortes contra Moscou, però l'acord final exclou algunes de mesures més importants que es plantejaven, com deixar Rússia fora del sistema SWIFT. Aquesta última era també una de les demandes delque ha intervingut a la reunió per videoconferència.Així, la Unió Europea esglaonarà les sancions en funció de. Els líders europeus ja han començat a abordar en aquesta trobada un possible tercer paquet de mesures restrictives per si és necessari. El paquet de sancions consensuat aquest dijous entre líders es preveu que s'adopti formalment aquest divendres.​​​​​​

