Clam unitari del Barça a Nàpols: «Aturem la guerra»

Aturem la guerra | Fermiamo la guerra#StopWar pic.twitter.com/4iBPIbAWyB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2022

Eltambé es posiciona sobre la invasió russa d'. Minuts abans del partits contra el, els jugadors dels dos equips han mostrat una pancarta que demana, en anglès, "aturar la guerra". El club blaugrana també ha compartit a través de les xarxes socials el missatge en català i en italià: "".Tot plegat el mateix dia que Putin ha ordenat una operació militar contra Ucraïna. L'exèrcit rus ja controla bona part del país i ja es troba a les portes de la capital. El món de l'esport, i més concretament, el Barça, també s'ha vist afectat per laEl Barça des'ha negat a viatjar a Rússia per jugar contra el, en un partit que finalment s'ha suspès. El Barça d', per la seva banda, havia de jugar laa Ucraïna, però l'enfrontament s'ha traslladat finalment a​​​​​​

