El millor Barça de la temporada s'exhibeix a Nàpols

Els'ho passa bé i continua viu a l'Europa League amb golejada al Nàpols. Els blaugranes segueixen vius a la segona competició del continent gràcies als gols de(2-4) que només ha tacat una sortida accidentada deque ha acabat amb el gol de penal d'un gol dea les acaballes del partit.Els de Xavi estaven obligats a guanyar després de l'empat al Camp Nou, i aquest dijous a l'estadi Diego Armando Maradona han anat per feina. La mitja part ha tancat ja amb tres gols blaugranes i la segona part no ha fet més que engrandir el marcador, amb un altre gol d'Aubameyang que ha rematat definitivament als napolitans.Així doncs, el Barça tanca una altra gran golejada contra un rival d'entitat, que se suma a les victòries recents contra Atlètic de Madrid (4-2) i contra el València (1-4). La dinàmica de l'equip és cada cop més positiva i els de Xavi, tot i que és un trofeu minoritari en comparació al que està acostumat normalment el club, es veuen amb més força que mai per guanyar un títol, el de l'Europa League, que, per altra banda, el Barça mai ha guanyat.Tot plegat en un partit que també ha estat marcat per la guerra a Ucraïna. Minuts abans de l'inici del partit, els jugadors dels dos equips han mostrat una pancarta que demana, en anglès, "aturar la guerra". El club blaugrana també ha compartit a través de les xarxes socials el missatge en català i en italià: "Aturem la guerra".

