Biden anuncia sancions «devastadores» per a Rússia: «Putin és l'agressor»

El president dels Estats Units,, ha anunciat aquest dijous al vespre límits d'exportacions i sancions "devastadores" per a Rússia. En resposta a l'atac de, Biden ha acusat el president rus d'haver "triat aquesta guerra" i de ser "l'agressor": "El seu país ho pagarà car", ha assenyalat.En una compareixença als mitjans, Biden ha recordat que "" del risc d'aquest atac. El president nord-americà ha destacat que l'aliança que defensa Ucraïna "engloba més de la meitat de l'economia mundial". Així, ha anticipat el bloqueig dels quatre principals bancs russos i de les principals empreses governamentals.Biden ha insistit a culpar Putin de la situació actual: "i el seu país ho pagarà molt car", ha avisat. El dirigent ha advertit que l'atac tindrà uns costos "molt elevats" a nivell econòmic i estratègic, fet que el portarà a ser "".El president delsha predit un "cost sever per a l'economia russa" que deixarà el país "més dèbil". Biden ha reiterat que l'exèrcit nord-americà no s'implicarà en el conflicte a Ucraïna, però ha confirmat que defensarà "cada centímetre" de territori de l'. De fet, el nord-americà ha dit que Putin té "ambicions" i pretén "restablir l'antiga", i que per això ara cal intentar aturar-lo amb sancions. Entre altres mesures, es congelen els comptes de quatre bancs russos.​​​​​​

