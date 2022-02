El TC tomba el recurs de Puigdemont contra la Junta Electoral per denegar-li l'acta d'eurodiputat

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'empara presentat per Carles Puigdemont i Toni Comín per la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no deixar-los ser eurodiputats després de les eleccions europees de 2019. L'alt tribunal considera que no s'ha vulnerat el dret a un procés amb garanties ni tampoc el dret a un jutge imparcial.En la mateixa línia, diu que el recurs d'empara ha perdut la finalitat pel que fa al dret a la tutela cautelar i a la obtenció d'una resolució motivada, perquè tant Puigdemont com Comín són eurodiputats de ple dret des de finals de 2019, arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras.Des d'aleshores, Puigdemont i Comín han pogut exercir com a eurodiputats i gaudir d'immunitat de desplaçament tot i els intents del Tribunal Suprem d'extradir-los. El posicionament del TC allunya l'alt tribunal del criteri de la justícia europea i insisteix en avalar els intents de la JEC de bloquejar el seu accés a l'Eurocambra.

