El ataque en Kiev ha pillado al corresponsal de la CNN en pleno directo. Él mantiene la calma y se pone el equipo de protección sin salir de plano.pic.twitter.com/PLMMD5YT21 — Javier Romualdo (@JavierRomualdo) February 24, 2022

Informar enmig d'una guerra és una de les tasques més complicades -sinó la que més- en el món del periodisme. Un gran exemple de com fer-ho amb una enorme professionalitat l'ha donat el periodista de la, a qui l'ha enganxat en ple directe els atacs russos aEl corresponsal internacional de l'emissora ha seguit parlant sobre la situació amentre ell i el seu càmera s'equipaven amb els equips de protecció, que consisteix en unai un. L'estat de calma -amb certa tensió lògica- que manté el periodista també ha estat molt aplaudida a les xarxes socials.La guerra ha arribat a Ucraïna. L'exèrcit rus, per ordres de, ha iniciat aquesta matinada un atac coordinat sense precedents per ocupar diverses zones del país veí, i ja és a les portes de Kíev. Per altra banda, el president ucraïnèsha anunciat queestà intentant apoderar-se de​​​​​​

