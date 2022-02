Hoffman rep la medalla d'honor de Foment entre demandes perquè el Mobile es quedi fins al 2029

El conseller delegat i director de l'organitzadora del Mobile World Congress, GSMA,, ha rebut lad'honor commemorativa dels 250 anys deaquest dijous en un acte celebrat a la seu de la patronal i marcat per les peticions dels empresaris d'allargar la relació entre Barcelona i el congrés més enllà del 2024.El president de l'organització empresarial,, ha dit que espera "celebrar en els propers mesos" la renovació del Mobile fins al 2029. Al seu torn, el directiu, que s'ha mostrat emocionat pel reconeixement, no ha fet cap referència a la renovació de contracte. Amb tot, ha assegurat que la història del congrés "no s'ha acabat". "El futur és lluminós", ha afirmat.Hoffman ha fet un repàs de la història del MWC a Barcelona des del 2006 i ha celebrat haver aconseguit passar d'un esdeveniment que dura una setmana a aconseguir generar sinergies al llarg de tot l'any, sobretot a través de la fundació. Precisament, el seu director general, Carlos Grau, ha sigut un dels encarregats de presentar Hoffman en un discurs en què ha agraït la feina que fet i en el que ha desitjat que l'aliança i l'amistat "continuï durant la dècada vinent". "T'estimem i la ciutat també. Barcelona és i serà casa teva", ha dit Grau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor