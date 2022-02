El Kremlin posa les condicions per aturar la invasió d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Elha exposat les condicions amb què aturaria els atacs a Ucraïna que han començat aquesta setmana i han dut milers de persones a abandonar les seves ciutats. Moscou està disposat a, ha dit, sempre que aquest país accepti "un estatus de neutralitat" que inclogui "la renúncia a desplegar armes en el seu territori", segons declaracions del portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.El que Rússia vol és l'adopció per part d'Ucraïna d'un, segons ha especificat el portaveu de govern rus. "La qüestió és si els dirigents ucraïnesos estan disposats a parlar d'això", ha asseverat. El portaveu de Putin ha insistit, en la línia del que ha assegurat el president rus, que no hi ha guerra a Ucraïna, sinó una operació especial destinada a "desnazificar i desmilitaritzar" l'exrepública soviètica, que està en mans de "neonazis".Peskov ha afirmat que el final de l'operació militar a Ucraïna "el determinarà naturalment el comandant en cap de l'Exèrcit, és a dir, el president Putin, que decidirà en funció dels resultats". "L'operació té els seus objectius, cal aconseguir-los. El president ha dit que s'han pres totes les decisions i que", ha asseverat.Pel que fa al suport militar del seu país a les dues autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk -les entitats separatistes del Donbass ucraïnès reconegudes com a estats independents pel Kremlin el dilluns- Peskov ha assegurat també desconèixer fins a on pensa arribar Moscou. "No puc donar cap informació sobre el component militar, tecnològic i d'una altra mena d'aquesta operació. Després de tot, l'única font primària aquí és el nostre Ministeri de Defensa, el nostre Exèrcit", ha reblat.​​​​​​

