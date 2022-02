Els municipis metropolitans reben 158 milions dels fons europeus per potenciar la mobilitat sostenible

Reus i Manresa també anuncien els projectes beneficiats pels fons europeus

Altres municipis del país han anunciat els fons que han rebut en el marc del pla de recuperació europeu. És el cas de Manresa, que ha rebut 2,3 milions d'euros per adaptar les instal·lacions de la concessionària d'autobusos per facilitar la recàrrega dels vehicles, i també per digitalitzar els serveis. Per altra banda, Reus ha rebut 4,7 milions d'euros que emprarà, en part, per crear una zona de baixes emissions on es restringirà l'accés dels vehicles més contaminants abans de 2024. Aquest projecte es complementarà amb la instal·lació de sensors de qualitat de l'aire i soroll o la inversió en un sistema informàtic amb geolocalització.

Elshan rebut 158,6 milions d'euros provinents dels fons europeusper dur a terme actuacions que potenciïn la mobilitat sostenible i ajudin a reduir la contaminació ambiental. Segons la convocatòria resolta pel Ministeri de Transports, l'AMB ha obtingut finançament per valor de 40 milions d'euros, l'import total a què optava. D'aquesta manera, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) rebrà el 100% de la inversió necessària prevista per als 19 projectes que l'AMB i els municipis metropolitans van acordar el setembre del 2021, quan es va optar a la convocatòria.Entre les actuacions que es finançaran hi ha la transformació de les flotes de transport públic a un model de zero emissions, amb la compra de 149 autobusos elèctrics per a la flota de bus metropolità. També es destinaran set milions d'euros a la creació i implantació del nou sistema de bicicleta pública metropolitana, l', que es posarà en marxa a finals d'aquest 2022.Així mateix, es dedicaran onze milions d'euros d'aquest fons a completar la, la xarxa pedalable metropolitana, i a l'expansió del, l'aparcament segur de bicicletes personals. Una altra de les actuacions que es finançaran amb els fons europeus és accelerar la implantació de leslocals (ZBE): s'opta a aconseguir desplegar noves ZBE en cinc municipis i reforçar-ne les ja existents.Per últim, en l'àmbit de la digitalització dels serveis públics de transport, es crearan(per exemple, aplicacions per a mòbils) i es milloraran els processos de gestió de bitllets i pagament en el transport urbà. A més, s'implantaran tecnologies per facilitar l'accés al transport a persones amb mobilitat reduïda o qualsevol mena de discapacitat o necessitat especial.Un total de 15-Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Viladecans, el Prat de Llobregat i Cerdanyola del Vallès- han obtingut finançament per valor de 118,6 milions d'euros. Els municipis de més de 50.000 habitants, que tenien opció a dues sol·licituds i optaven a 175,5 milions d'euros (112 milions en primera sol·licitud i 63,5 milions en segona), han aconseguit 109,5 milions.D'altra banda, els municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants, amb una opció de sol·licitud, optaven a 13,6 milions i han obtingut finançament per valor de 9,1 milions. "Celebrem aquesta bona notícia, que ens permetrà acabar de fer realitat una veritable transformació de la mobilitat metropolitana i fer-la molt més sostenible", ha declarat, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB. "Les polítiques de mobilitat sostenible desenvolupades els darrers anys —encapçalades pel model de ZBE Rondes BCN— han posicionat l'AMB i els seus municipis a l'avantguarda de tot l'Estat i així s'ha reconegut des del Govern central i des d'Europa", ha afegit.

