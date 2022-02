El Barça de bàsquet es nega a viatjar a Rússia

Pues no me hace mucha gracia tener que ir a Rusia hoy la verdad…☹️ — Alex Abrines (@alexabrines) February 24, 2022

War is nothing to play with. Stay safe — Brandon Davies (@Brandon_Davies0) February 24, 2022

L'atac deporta implícites moltes conseqüències que van més enllà de l'impacte social i econòmic lògic d'una guerra. Una d'elles és l'afectació que té sobre el món de l'esport professional i, especialment, pel que fa a les competicions europees.Elés un dels equips més afectats per la situació d'Ucraïna i Rússia. Aquest dijous havia de viatjar per enfrontar-se aldivendres i al, diumenge. Finalment, el club ha decidit no viatjar pel conflicte, tot i que la competició havia mostrat minuts abans, a través d'un comunicat, la voluntat de mantenir la jornada intacta.El club ha anunciat en un comunicat que aquesta tarda hi haurà "" per buscar una sortida per als dos partits. Una opció seria ajornar els enfrontaments. L'altra, canviar-ne la ubicació, com farà el Barça d'handbol en el seu partit de Champions contra el Motor Zaporoshye ucraïnès, desplaçat a Eslovàquia.Eltambé es podria veure afectat per la guerra. En cas que els Barça es classifiqui per als vuitens de final de l'Europa League, l'Spartak de Moscou i el Zenit podrien ser els seus rivals. A lala incertesa és encara major. Laha convocat aquest diumenge una reunió extraordinària per valorar un canvi de seu per a la final, prevista a Sant Petersburg. La lliga ucraïnesa s'ha suspès.Els jugadors del primer equip de bàsquet blaugrana també s'han pronunciat.ha assenyalat abans de la decisió del club que no li feia "molta gràcia" haver de viatjar a Rússia. Al seu torn,ha afirmat que "la guerra no és res amb què s'hagi de jugar". "Cuideu-vos", ha conclòs el jugador blaugrana.

