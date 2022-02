El centre d'acollida de menors de Collserola tanca pel mal estat de les instal·lacions

. Tal com ha pogut avançar TV3, aquest-ubicat a tocar de l'ermita de Sant Medir i propietat de l'Ajuntament de Barcelona- vaal desembre a causa del. Els treballadors del centre han aixecat ara la veu perque comprenen des de lad'aigua calenta i calefacció i unaMentre que, l'entitat gestora del servei, assegura estar; la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat () esgrimeix que el trasllat a finals d'any del servei al Vallès Oriental s'havia contemplat en un primer moment de manera "puntual" per. No obstant això, aquesta situació s'està veient perpetuada de maneraperquè l'equipament està requerint dincompatibles amb el dia a dia del DAI.Malgrat tot, des de la DGAIA insisteixen que havien visitat l'espai en diverses ocasions ique ara els treballadors han decidit denunciar públicament. Tanmateix, recorden que la finca no havia estat mai plantejada per a tenir usos residencials, sinó que era per oferir una primera atenció de necessitats bàsiques que no havia de superar les 48 hores.I és que aquest espai va inaugurar-se l'anyamb la voluntat de seri, des d'aleshores, més deque han arribat a Catalunya sense família hi han passat abans de ser derivats a altres centres del país. Aquí al DAI, havien de passar unai una. També es podien dutxar, se'ls proporcionava roba neta, la possibilitat de trucar a familiars i un suport emocional i jurídic.Malgrat tot, aquell centre previst inicialment com a temporal va passar a ser definitiu després que el projecte de construcció d'un nou equipament a Barcelona no s'arribés a consolidar.

