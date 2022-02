Les mentides de Rússia sobre els seus plans a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

La intel·ligència dels Estats Units ha advertit en les darreres setmanes amb insistència sobre la possibilitat d'un conflicte bèl·lic causat per unaa Ucraïna. Fins i tot va advertir d'una data probable, la del 16 de febrer. Els pronòstics van fallar en la data, però no en la invasió, que contradiu el discurs públic del Kremlin durant els últims dies.Aquest mateix dilluns era l'ambaixador rus davant la Unió Europea, Vladímir Chizhov, qui declarava: "a menys que ens provoquin per fer-ho". En declaracions al diari The Guardian, avisava que contraatacaria un eventual atac contra Rússia de l'exèrcit ucraïnès, "o si comencen a matar descaradament ciutadans russos des de qualsevol lloc, al Donbass o en qualsevol altre lloc.La setmana passada el ministre d'Afers Estrangers,, va demanar al mateix president rus,, seguir amb els contactes diplomàtics amb els EUA i l'OTAN. Pel que fa a Putin, va assegurar que el Kremlin només atacaria Ucraïna si aquest país entrava en l'OTAN i intentava recuperar la península de Crimea, un escenari que no s'ha produït. "Imaginem que Ucraïna, com a país de l'OTAN, inicia aquesta operació militar. Què fem? Combatem amb l'OTAN?", deia en una compareixença amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban.No només hi ha hagut declaracions que amagaven les veritables intencions del Kremlin, sinó que fins i tot la setmana passada el govern rus va replegar algunes unitats militars desplegades a Ucraïna, un moviment que es va llegir com un senyal de distensió i que la portaveu del ministeri d'Afers Estrangers, Maria Zakharova, descrivia el suposat replegament com la prova que el 15 de febrer era "el dia del" sobre la invasió.I fa només quatre dies, l'ambaixador rus als Estats Units, Anatoli Antónov, pronunciava unes paraules que la realitat ha desmentit en les últimes hores., va assegurar en una entrevista televisiva en què va titllar les notícies sobre una invasió de "ximpleries" i "rumors" per desinformar.​​​​​​

