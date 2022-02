Com et pot afectar la guerra a Ucraïna?

Altres notícies que et poden interessar

La guerra a Ucraïna ja és un fet i les conseqüències que se'n deriven, a banda de la vessant purament militar, són múltiples. L'escalada dels, la caiguda generalitzada a les borses i el tancament de l'espai aeri de països fronterers amb el territori ucraïnès són tendències que s'han consolidat a les poques hores de la invasió. Repassem com et pot afectar en el dia a dia la intervenció militar.. En el cas del gas natural, l'augment ha estat del, i supera els. Al llarg de l'última setmana, la pujada acumulada és del 52%. En el cas de l'Estat, undel subministrament d'aquesta matèria primera prové de Rússia, un percentatge que és més elevat en altres països, com ara Alemanya.Pel que fa al, el barrilha superat els 100 euros, una xifra que no s'assolia des del 2014. L'encariment de les matèries primeres indica una pujada assegurada dels subministraments, una tendència consolidada al llarg dels últims mesos.. La plaça que més s'ha devaluat és la russa, que ha caigut un 45%. L'Ibex-35 ha liderat la davallada a les borses europees, amb una caiguda del 4,5%, mentre que els índexs referència de–Cac 40- i–DAX- han començat el dia amb caigudes del 4,3% i del 3,9% respectivament.Pel que fa als, la caiguda de les borses ja es va començar a notar abans del tancament de la sessió d'aquest dimecres.va caure un 1,38%, mentre que el Nasdaq ho va fer un 2,57%. A l'Àsia, l'impacte del conflicte rus també s'ha fet palès, amb caigudes superiors al 3% a la borsa de referència de l'Índia (-3,03%) i de Hong Kong (-3,01%). Pel que fa al–Japó-, la davallada ha estat de l'1,81%.. El control aeri de la zona ha patit afectacions severes des del primer moment de l'atac rus en territori ucraïnès. La majoria de les línies aèries han desviat tots els seus aparells de la zona, passant per altres canals de comunicació i altres trajectòries.ha estat el primer país veí en tancar el seu espai aeri, a més de declarar l'estat d'emergència.Els espais aeris d'Ucraïna i de Rússia -només en les zones frontereres amb el territori ucraïnès-, també han estat clausurats. Els vols entre Barcelona i Kíev han estat cancel·lats des de primera hora del matí, encara que no s'han reportat més afectacions ni tampoc un posicionament clar de les aerolínies en les connexions amb Ucraïna.​​​​​​

