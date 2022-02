Amenaces creuades entre l'OTAN i Rússia per la invasió d'Ucraïna

L'reforçarà la defensa dels aliats atlàntics perquè Polònia i els països bàltics veuen amenaçada la seva seguretat després que Rússia hagi iniciat un atac militar contra Ucraïna. En un comunicat, l'aliança atlàntica ha decidit aquest dijous que adoptarà "i la defensa" dels membres de l'OTAN.Els ambaixadors de l'aliança s'han reunit d'urgència per l'activació de l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord, que permet a qualsevol membre demanar consultes si veuen amenaçada la seva "integritat territorial, independència política i seguretat". "Les nostres accions són i continuen sent preventives, proporcionades i no escalatives", ha defensat l'OTAN, recordant els aliatsdavant d'un atac.El secretari general de l'aliança militar, Jens Stoltenberg, ha exigit a Rússia que "retiri immediatament les seves forces" d'Ucraïna "i torni a la via diplomàtica" després de la invasió iniciada aquesta matinada. "Un atac a un de nosaltres es veurà com un atac a tots", ha sentenciat en una declaració en la qual ha sostingut també que Moscou "està utilitzant la força per a reescriure la Història i negar a Ucraïna la seva independència".Per la seva banda, Rússia ha advertit "a les forces externes" que "la resposta serà immediata" per a qui "intenti crear amenaces per a Rússia". "Ningú hauria de tenir cap dubte que un atac directe a Rússia conduirà a la derrota i tindrà conseqüències nefastes per a un agressor potencial", ha assegurat, en referència a l'arsenal nuclear rus. A més, ha instat els militars ucraïnesos que "deposin les armes i se'n vagin a casa".

