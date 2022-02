La qualitat de l'atenció a la mare i al nounat s'ha deteriorat durant la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Equips investigadors d'arreu d'Europa han identificat deficiències i desigualtats en la cura de mares i nounats durant la pandèmia de la Covid-19, segons un estudi publicat a The Lancet Regional Health. LaEls resultats de l'estudi apunten que les dones europees que van donar a llum entre l’1 de març del 2020 i el 30 de juny del 2021 també han patit les conseqüències de la Covid-19. L’equip investigador, de 12 universitats i centres de recerca europeus, va fer l’enquesta en línia a 21.027 dones de 12 països. L’, i és per això que l’equip investigador considera que els resultats poden tenir una importància immensa per als metges per millorar la prestació i l’experiència de l’atenció sanitària proporcionada a les dones durant les revisions prenatals rutinàries i durant el part.En concret, les dades conclouen que a un. El 41,8% va tenir dificultats per accedir a l’atenció prenatal, el 20,8% no va rebre alleujament del dolor durant el part i el 23,9% de les dones entrevistades consideren que no sempre van ser tractades amb dignitat. Destaca també que més de la meitat de les enquestades que van tenir part vaginal instrumental no hi van donar el consentiment.A més, el 34,4% va informar que, però probablement i segons l’equip investigador, aquestes deficiències es devien a la falta d'equipament a l’inici de la pandèmia i l’ús d’equips de protecció va millorar uns mesos més tard.Les dones de Croàcia, Romania i Sèrbia van aportar els estàndards de cura materns i nounats més baixos, mentre que les dones de França, Luxemburg, Espanya, Suècia i Alemanya, els més alts. Tot i així l’equip investigador destaca que, investigadora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, considera que els resultats demostren “la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en el marc de la formació i investigació en salut i medicina i en l’atenció a la salut mental i reproductiva”. Brigidi parla de la necessitat de “visualitzar les pràctiques violentes durant el procés d’embaràs, part, lactància materna i criança per erradicar-les”. Cal, apunta, “repensar el model mèdic i implementar un paradigma feminista d’atenció, formació i investigació”L’equip investigador té un altre treball en curs que preténdurant la pandèmia. L’estudi IMAGINE EURO, acrònim d’Improving Maternal Newborn Care In the Euro Region, es dirigeix des de l’hospital italià IRCCS Burolo Garofolo Trieste i s’ha dut a terme en 12 països de l’Organització Mundial de la Salut a Europa, entre els quals, l’estat espanyol.​​​​​​​​​

