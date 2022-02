Ara mateix ens trobem en una furgoneta que ens ha facilitat la federació de futbol intentant sortir de Kiev per anar direcció a Lviv. La situació és caòtica perquè hi ha molt tràfic i avancem molt a poc a poc. Però estem bé i en contacte amb l’embaixada. Seguirem informant🙏🏻 — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

L’entrenador de lad’Ucraïna,, ha explicat aquest dijous la seva situació a Kíev després de l’inici dels atacs de Rússia.Elha enviat un comunicat de veu als mitjans de comunicació en el qual explica que la seva situació és de “calma” en un hotel de la capital, i poc després ha publicat un missatge al seu Twitter en el qual explica que viatja en direcció, municipi proper a laamb. En aquest context, Cortés apunta que va amb unfacilitat lad’Ucraïna.L’entrenador explica que aquest dimecres va arribar a Kíev per arreglar uns tràmits bancaris i que el conflicte l’ha enxampat just el mateix dia que tenia previst volar cap a Barcelona.Cortés està acompanyat del preparador físic de la selecció, el català, que ha estat el que l’ha alertat de les primeres bombes que han caigut sobre la capital durant la matinada: “Han sonat com tres petards i posteriorment les. Aleshores ens hem preparat per sortir després de parlar amb l’ambaixada espanyola, que ens ha trasmès calma”, ha explicat el balaguerí, que preveu estar a Catalunya en els propers dies.

