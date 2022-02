El Barça, en alerta: així afecta al món de l'esport el conflicte d'Ucraïna

Després de dies d'escalada de tensió, Rússia ha fet el pas d'atacar Ucraïna . L'exèrcit rus ha iniciat aquesta matinada un atac coordinat per ocupar diverses zones del país veí. En un discurs televisat,ha anunciat la invasió "per protegir els ciutadans de la regió del Donbass", amb bombardejos contra ciutats i punts estratègics militars ucraïnesos des de primera hora de la matinada. El conflicte té -i tindrà- unes. Només en les primeres hores d'atac, Ucraïna ha confirmat les primeres baixes -almenys vuit- i les borses europees han obert amb caigudes superiors al 4%.En una escala d'importància menor, una guerra d'aquest tipus pot afectar encara més àmbit de la vida quotidiana i laboral de tots els europeus. Un d'aquests aspectes és l'esport. En el bàsquet, per exemple, la situació d'incertesa és màxima.té diversos equips russos, i precisament aquest divendres eln'ha de visitar un: el Zenit de Sant Petersburg. Tot sembla indicar que, de moment, el duel es manté vigent i els blaugrana podrien viatjar a Rússia aquest mateix dijous al migdia.En, la situació també és confusa. Tant, que el conflicte portarà el Barça a jugar a Eslovàquia. Serà en la penúltima jornada de la primera fase de la Lliga de Campions, prevista per al 3 de març. El partit s'havia de jugar a la pista delperò s'ha reubicat. També en handbol, l'atzar ha provocat que la selecció ucraïnesa es trobi en aquests moments a Andalusia, on aquesta nit s'enfrontarà a la selecció espanyola.I eltambé es podria veure afectat per la guerra. En cas que els Barça es classifiqui per als vuitens de final de l'Europa League, l'Spartak de Moscou i el Zenit podrien ser els seus rivals. A lala incertesa és encara major. Laha convocat aquest diumenge una reunió extraordinària per valorar un canvi de seu per a la final, prevista a Sant Petersburg. La lliga ucraïnesa s'ha suspès.

