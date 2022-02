Sánchez suspèn la conferència de presidents per la guerra a Ucraïna

Laque havia de tenir lloc aquest divendres a La Palma se suspèn per l'atac militar de Rússia contra Ucraïna , segons han informat fonts de la. La trobada entre el president del govern espanyol,, i els caps dels executius autonòmics no se celebrarà davant la crisi a l'est d'Europa. El president de la Generalitat, ja havia anunciat feia dies que no hi assistiria . Sánchez ja havia anul·lat la seva participació en l'acte d'homenatge d'aquest dijous a l'illa per assistir a la cimera de líders de la(UE) convocada a Brussel·les per la crisi a Ucraïna.El ministre de Presidència,, ha concretat que se suspenen tots els actes previstos a La Palma, també l'homenatge d'aquesta tarda en el qual havien de participar els reis i una comissió mixta que s'havia de celebrar aquest matí. "Ho suspenem tot", ha dit en una entrevista a TVE.Bolaños ha explicat que al matí es reunirà eli que a la tarda Sánchez participarà en la cimera europea. A més, el govern espanyol ha explicat que Sáncheza petició pròpia en el ple per informar sobre la crisi d'Ucraïna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor