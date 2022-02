Brussel·les anuncia sancions «massives» a Rússia: «Són les hores més dures des de la Segona Guerra Mundial»

es “congelaran els actius russos” a la UE i bloquejaran l’accés de Rússia a “mercats claus”.



La UE va aprovar dimecres a la nit el primer paquet de sancions contra membres del govern rus, el cap de gabinet de Putin, la cúpula militar russa i diputats de la Duma com a represàlia pel reconeixement rus de les regions rebels de Donetsk i Lugansk.



Borrell ha assegurat que seran “actius donant suport a les evacuacions” a Ucraïna: “També l’evacuació del nostre personal”. El cap de la diplomàcia europea assegura que estan “dissenyant assistència urgent” per ajudar el país i que es posarà en contacte amb la comunitat internacional per “garantir que entenguin la gravetat de la situació”.

Brussel·les acusa Putin d’haver escalat el conflicte de manera “premeditada” i de no implicar-se en les converses diplomàtiques dels últims mesos. “Putin ha d’aturar aquesta agressió sense sentit”, ha reclamat Borrell.



internacional Rússia ataca Ucraïna L'exèrcit rus bombardeja ciutats ucraïneses des d'aquesta matinada i ja es comptabilitzen vuit morts i 19 ferits; la comunitat internacional condemna l'atac mentre Putin avisa de "conseqüències mai vistes" si hi ha "interferències"

avisa que la Unió Europea posaràper “debilitar” la seva economia per l’atac a Ucraïna . “Són les hores més dures per a Europa des del final de la Segona Guerra Mundial”, ha dit l’Alt Representant de la UE Josep Borrell aquest dijous en una compareixença amb la presidenta de la Comissió EuropeaLa cap de l’executiu comunitari ha avisat el president rus,, que la Unió Europea “el farà responsable” i no li permetrà que s’imposi “per la força” trencant la pau a Europa. “Putin ha portat de nou la guerra a Europa”, ha dit Von der Leyen, acusant Rússia d’atacar “l’ordre de pau internacional”.

