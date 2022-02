L'oci nocturn preveu 60 milions d'euros de facturació gràcies al Mobile

L'arribada delpot suposar una aportació de 60 milions d'euros en facturació per a l'oci nocturn, que necessita una recuperació "urgent" després dels tancaments durant la pandèmia. Així ho valora el sector, que celebra el retorn del congrés de tecnologia en les dates habituals, encara que estarà envoltat, un altre cop, de polèmica. A més, una vaga de Ferrocarrils de la Generalitat afecta la mobilitat al voltant de l'esdeveniment. Tot i això, l'oci nocturn es mostra positiu."Serà una dosi de recuperació després de dos anys de molt de patiment", ha valorat el secretari general de la Fecasarm,, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. "Serà una molt bona setmana", ha afegit el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas.Ara bé,a la de l'edició del 2018, any amb "poca activitat" derivat de la situació climatològica adversa. Tot i això, el sector ha assegurat que l'impacte serà "important" perquè l'afluència als locals de nit "pujarà substancialment". Així,, el que representa un 25% de la despesa que faran a la capital catalana.En aquest sentit, tant la Fecasarm com el Gremi han coincidit a dir que el perfil d'assistent al MWC "gasta més" que els assistents habituals a les discoteques.

