Barcelona rep 25 milions d'euros de fons europeus per a la Superilla de l'Eixample

L'rebrà 75 milions d'euros provinents dels fons europeus per desenvolupar la Superilla de l'Eixample, comprar autobusos elèctrics o fer carrils bici, entre altres. És la totalitat del pressupost que havia sol·licitat l'administració per a la convocatòria del 2021 del(MITMA) d'ajudes provinents d'Europa per impulsar projectes "clau" per millorar la qualitat ambiental i la mobilitat i fer front a l'emergència climàtica.El Ministeri ha fet pública aquest dimecres la resolució de la convocatòria, que s'emmarca en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PNRTR) que impulsa l'Estat dins de les actuacions d'impuls de transformació de la. La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, ha celebrat la resolució de la convocatòria de fons europeus per fer una ciutat "més verda i habitable". "Això significa queté clar que els projectes de Barcelona són clau per fer un canvi de model", ha apuntat.Dels 75 milions que rebrà la ciutat, la partida més gran,, aniran destinats al projecte, que aquest mandat transformarà els quatre primers eixos verds i quatre primeres places de l'. La segona, de 16 milions, és per a la compra de 74 autobusos elèctrics. També hi ha 9,4 milions per fomentar l'accessibilitat vertical -s'han atorgat ajuts per un total de sis actuacions d'instal·lació d'escales mecàniques- i poc més de 9 milions per fer 16 actuacions de nous carrils bici.Els imports restants dels ajuts es corresponen al procés de conversió de l'en un eix cívic de referència (6,2 milions); actuacions per fomentar que el 75% de les vies de la ciutat siguin de màxim 30 km/h com ara instal·lant radars i millorant la senyalització (4,4 milions); la digitalització dels serveis de mobilitat (2,2 milions); i la millora dels controls de la(1,5 milions).A banda d'aquesta primera sol·licitud ja resolta pel, queda pendent la segona sol·licitud que va presentar l'Ajuntament de Barcelona amb diversos projectes que sumen un import dei que podrà estudiar-se si les primeres sol·licituds presentades pels municipis no esgoten el pressupost disponible pel Ministeri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor