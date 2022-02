Sagunt, destí de la planta de bateries de Volkswagen a l'Estat

aposta perquè la planta de bateries que vol instal·lar a l'Estat s'ubiqui a(País Valencià), segons ha avançat La Tribuna de Automoción. La decisió encara no és ferma perquè no ha estat ratificada per la cúpula del consorci alemany, fet que s'ha de produir en les pròximes setmanes. Amb tot, la candidatura valenciana hauria guanyat la partida a l'. Un dels motius pels quals l'automobilística s'hauria decantat per Sagunt és l'aliança de col·laboració que té amb Ford, que té una fàbrica aLa planta nord-americana està a l'espera de rebre adjudicacions de dos. En cas de rebre aquests models, les instal·lacions podrien beneficiar-se de la fàbrica de Sagunt, segons ha informat el mitjà especialitzat. El govern espanyol ha anunciat que la convocatòria del Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica (), on s'inclou la planta, s'ha d'obrir en els pròxims dies o setmanes.Aquesta fàbrica de bateries generarà al voltant dequan estigui plenament operativa i subministrarà bateries a les plantes queté ai a(Navarra). La planta de bateries, que se situarà al costat del port de Sagunt, serà la tercera de les sis que Volkswagen vol tenir operatives a Europa, juntament amb la d'Si bé tot sembla indicar que Catalunya es quedaria sense aquesta fàbrica, de moment Martorell ja tindria assegurada la fabricació delde Volkswagen; a més del disseny i centre de recerca i desenvolupament de bateries. La notícia s'ha donat a conèixer el mateix dia que es reunia per tercer cop la comissió que està negociant el. En aquestes reunions s'ha de tractar un pla de futur per a la transició al vehicle elèctric i detallar quina serà l'afectació en l'ocupació.Una de les plantes que pot veure's més afectada per la descarbonització és la de, que fabrica caixes de canvi i que està a l'espera de l'adjudicació de la fabricació del motor elèctric. Fonts presents a la reunió han indicat a l'ACN que "tot apunta" que l'escollida per a fabricar el motor elèctric del grup serà la planta hongaresa d'Audi ai que es buscaran "alternatives" que puguin donar feina als treballadors de la planta, que té uns mil empleats.

